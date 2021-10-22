Владивосток, 22 октября, 2021, 04:38 — ИА Регнум. Власти Приморья подвели промежуточные итоги переписи населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Алексей Колчин ИА REGNUM Переписчик работает с планшетом

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«Наибольший процент переписавшихся наблюдается в Черниговском районе — 29,6%, в Партизанском районе — 25%, в Дальнереченском районе — 24,2%, в Тернейского округе — 22,7%. Аутсайдерами рейтинга сейчас являются Дальнегорск, Спасск-Дальний, Находка, Уссурийск, Большой Камень, Артём и Владивосток. Количество переписавшихся в этих муниципалитетах — менее 10%», — сказала руководитель Приморскстата Наталья Баукова на прошедшем 21 октября совещании.

Есть три способа участия во Всероссийской переписи населения. Каждый житель края может выбрать для себя наиболее удобный из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму уже 18,3% жителей приняли участие во Всероссийской переписи населения, стартовавшей 15 октября.