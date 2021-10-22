Пекин, 22 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Государственные предприятия Китая с централизованным управлением (госпредприятия) продемонстрировали устойчивый рост прибыли за первые девять месяцев этого года, показали официальные данные, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Чистая прибыль компаний в период с января по сентябрь превысила 1,5 трлн юаней (около $234,1 млрд), что на 65,6% больше в годовом исчислении, по данным Комиссии Государственного совета по надзору и управлению государственными активами. По данным комиссии, средний рост за период 2020 и 2021 годов составил 19,7%. За этот период совокупные доходы центральных государственных предприятий составили 26,2 трлн юаней, увеличившись на 23,9% в годовом исчислении.

Данные также показали, что общая платежеспособность центральных государственных предприятий оставалась стабильной в течение первых девяти месяцев. К концу сентября среднее соотношение долга к активам центральных государственных предприятий составляло 64,8%, что на 0,6 процентных пункта меньше, чем годом ранее.