Бразилиа, 22 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Приватизация крупнейшей электроэнергетической госкомпании Бразилии Eletrobras начнется в первом квартале 2022 года, сообщает пресс-служба минэкономики республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

«Нет ни единого повода полагать, что уже в первом квартале следующего года не будет возможности провести приватизацию Eletrobras, которая станет крупнейшей приватизацией в истории Бразилии», — заявили в корпорации.

Предполагается, что процесс приватизации будет проходить поэтапно. На первом этапе на рынок выпустят акции общей стоимостью 23,2 млрд реалов (около $4 млрд). На следующем этапе власти могут вторично разместить ценные бумаги корпорации. Предполагается, что за весь процесс приватизации доля государственного участия в Eletrobras снизится с 73% до 45%.