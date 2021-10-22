Гуйян, Китай, 22 октября, 2021, 03:54 — ИА Регнум. Валовый региональный продукт (ВРП) провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая составил почти 1,4 трлн юаней (около $219 млрд) за первые три квартала этого года, увеличившись на 8,7% в годовом исчислении, по данным местных властей, сообщает

Chensiyuan Провинция Гуйчжоу

Гуйчжоу — известное туристическое направление в Китае. Провинция привлекла 496 миллионов туристов и получила общий доход от туризма в размере более 490 млрд юаней за этот период.

В отраслях промышленности провинции, включая интернет и связанные с ним услуги, а также услуги в области программного обеспечения и информационных технологий, с января по август этого года был зарегистрирован рост операционных доходов на 99,1% в годовом исчислении.

Импорт и экспорт провинции выросли на 22,6%, а ее налоговые поступления увеличились на 12,9% в годовом исчислении за первые три квартала.