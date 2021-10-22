Париж, 22 октября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. Французские власти заподозрили жителя Франции Реми Дайе в подготовке атак на центры вакцинации в стране и перевели его во внутреннюю тюрьму Главного управления внутренней безопасности республики. Об этом 21 октября передал телеканал BFMTV.

ROOKIE23 Задержание

До перевода экстремист находился под стражей из-за причастности к похищению ребенка. По информации журналистов, Дайе подозреваются в связях с одной из неонацистских группировок, которая планировала совершить нападения на центры вакцинации и на вышки сотовой связи стандарта 5G на востоке Франции.

Правоохранительные органы считают, что задержанный являлся идейным вдохновителем организации. Вместе с Дайе задержаны его секретарь и еще несколько фигурантов дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года в Великобритании вандалы повредили десятки станций 5G из-за подозрения в том, что вышки могут способствовать распространению коронавируса.

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