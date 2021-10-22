Магадан, 22 октября, 2021, 03:50 — ИА Регнум. В рамках рабочей поездки в Магаданскую область полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев проверил состояния рыбного терминала морского порта и оценил ход работ по подъёму и утилизации судов, затонувших в бухте Нагаева, сообщили 22 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе.

Порт

Читайте также: Трутнев призвал строить на Колыме комфортное жильё по доступным ценам

По словам губернатора Магаданской области Сергея Носова, терминал был передан в ведение Колымы из «Нацрыбресурса» на прошлой неделе.

«Техническое задание для проектировщиков мы прорабатывали вместе с рыбоперерабатывающей компанией «Антей» — это наши рыбаки. А сейчас совместно с «УралВагонЗаводом» прорабатываем вопрос по производству рефрижераторных контейнеров», — сказал Носов.

В рамках модернизации морского порта будут полностью реконструированы гидротехнические сооружения, планируется развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории. Техническое состояние гидротехнических сооружений рыбного терминала морского порта за последние 30 лет, в том числе в результате бесхозяйственной деятельности прежних владельцев, пришло в полный упадок. Необходим капитальный ремонт причала и пирса.

В августе 2020 года началась работа по подъёму и утилизации затонувших судов в бухте Нагаева.

В начале 2021 года по итогам торгов были заключены государственные контракты на выполнение работ по комплексной утилизации четырёх судов, переданных в собственность Магаданской области. Работы проводятся за счёт средств регионального бюджета.

«На Дальнем Востоке прекрасные акватории, но когда оттуда торчат ржавые остовы судов, то это не только создает неопрятный вид, но и представляет опасность для судоходства и делает невозможным дальнейшее развитие портовой инфраструктуры. Сейчас началось масштабное изменение морского фасада Магадана. Это правильно. Может возникнуть целый береговой комплекс, в который войдут перерабатывающие предприятия, объекты портового хозяйства, будет создан порт для прогулочных судов. Всё это и называется развитием территорий», — прокомментировал Юрий Трутнев.

Полпред поручил правительству Магаданской области представить предложения по приобретению плавучего крана для подъема затонувших судов.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 21 октября посетил строительную площадку комплексной жилищной застройки территории района Гороховое поле в Магадане.