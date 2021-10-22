Чанша, Китай, 22 октября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Центральная китайская провинция Хунань запустила 783 грузовых поезда направления Китай — Европа в первые три квартала этого года, что на 84,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Железнодорожные перевозки

Грузовые поезда, обработанные таможней в столице провинции городе Чанша, отправили 512 000 тонн грузов, стоимость которых в период с января по сентябрь достигла 13,9 млрд юаней (около $2 млрд), увеличившись на 68,5% в годовом исчислении и на 22,7% соответственно. С момента запуска движения грузовых поездов Китай — Европа в Чанше общее количество таких поездов превысило 2000 единиц.

В этом году были запущены четыре новых маршрута, связывающих Чаншу с Белоруссией Россией, Украиной, Польшей и Казахстаном. Основные экспортные товары, перевозимые через трансграничное железнодорожное сообщение, включают предметы первой необходимости, мебель, автомобили и автозапчасти, а также лампы.