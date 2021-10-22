Севастополь, 22 октября, 2021, 03:44 — ИА Регнум. Дирекция по строительству в Крыму и Севастополе управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ РФ объявила тендер на работы, выполняемые при возведении дома в Севастополе. В базе госзакупок вместо аукционной документации содержится файл с одной-единственной фразой — «документация предоставляется по письменному запросу». Известно лишь, что начальная цена тендера превысит 600 млн рублей, а победителя определят 24 ноября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Мероприятие пройдёт в формате закрытого аукциона. Его начальная цена — 600,136 млн рублей при размере аванса 50,5%. Источник финансирования — федеральный бюджет. Судя по всему, оплата будет проходить поэтапно с последним траншем в 2023 году.

По самому объекту известно лишь, что он будет строиться в Севастополе и включает 180 квартир. В качестве лота выступает — «выполнение отдельных видов работ по строительству».