Брюссель, 22 октября, 2021, 03:42 — ИА Регнум. Лидеры стран — членов Евросоюза поддержали идею смягчения ограничений на въезд, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, в ходе саммита в Брюсселе. Об этом говорится в материалах по итогам первого дня съезда.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«В свете развития эпидемиологической ситуации Евросовет призывает к дальнейшей координации для облегчения свободного передвижения внутри ЕС и поездок в ЕС», — говорится в заключении.

Также лидеры стран — членов ЕС призвали ускорить работу профильных комиссий по взаимному признанию сертификатов о прохождении вакцинации против коронавирусной инфекции. Предполагается, что это позволит третьим странам упростить порядок въезда на территорию Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источники агентства Reuters заявили, что Европейское агентство по лекарственным средствам не будет рассматривать возможность одобрения российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» до конца 2021 года. По их данным, ведомство начнет экспертизу препарата в первые месяцы 2022 года.