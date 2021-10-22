Пекин, 22 октября, 2021, 03:40 — ИА Регнум. Власти Китая назначили нового комиссара таможни и акцизов Гонконга, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

Гонконг

Госсовет КНР или кабинет министров Китая, объявил 21 октября, что принял решение назначить Луизу Хо Пуй-шань комиссаром таможни и акцизов Специального административного района (САР) Гонконг сменив на своем посту Хермеса Тан И-хоя.

Согласно официальному заявлению, решение было принято в соответствии с Основным законом специального административного района и на основе выдвижения кандидатуры и предложения главы СРА Кэрри Лам.