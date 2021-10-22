Чунцин, Китай, 22 октября, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Согласно официальным данным, город центрального подчинения Чунцин достиг 9,9% экономического роста в годовом исчислении в первые три квартала 2021 года, сообщает 21 октября агентство Синьхуа.

Чунцин

По данным муниципального бюро статистики КНР, валовой региональный продукт города достиг почти 2 трлн юаней (около $313 млрд) в период с января по сентябрь. Промышленное производство города выросло на 14,2% в годовом исчислении в течение трех кварталов, сообщило бюро. По данным таможни Чунцина, за девять месяцев внешняя торговля Чунцина выросла на 27% в годовом исчислении до 577 млрд юаней.

Товарооборот с основными торговыми партнерами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Европейского Союза и Соединенных Штатов вырос на 13,6%, 24,2% и 18% до 93 млрд юаней, 90,45 млрд юаней и 85,15 млрд юаней соответственно.