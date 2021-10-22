Москва, 22 октября, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Москвичи стали чаще использовать мобильные устройства не только для звонков, но и для решения повседневных задач. Об этом 22 октября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Смартфон

По её словам, в столице смартфонами владеет 91% горожан в возрасте от 18 лет. При этом из этого числа 78% пользуются мобильным банкингом, 73% делают покупки в интернет-магазинах, 65% совершают бесконтактные платежи, следует из результатов опроса, проведенного столичным департаментом информационных технологий.

«Такие исследования помогают нам оценить темпы цифровизации и понять, какими устройствами предпочитают пользоваться москвичи для разных целей. Приведу пример: 60% трафика на столичном портале mos.ru сегодня приходится на смартфоны и планшеты. Как раз поэтому, для удобства жителей, мы развиваем и мобильные приложения. В них уже доступен основной набор городских услуг и онлайн-сервисов», — сказала Сергунина.