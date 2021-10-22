Китайский Тибет предоставил бесплатные пакеты питания 89 тыс. детей
Лхаса, Китай, 22 октября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. По данным местных властей, Тибетский автономный район на юго-западе Китая продвинул вперед программу по улучшению питания младенцев и детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет для содействия их здоровому росту, сообщает 20 октября агентство Синьуха.
За первые семь месяцев 2021 года регион предоставил бесплатные пакеты питания для более чем 89 000 детей, сообщила региональная комиссия здравоохранения, добавив, что 74% из них эффективно использовали пакеты, что выше, чем год назад. Пакеты содержат пищевую добавку, которая включает в себя необходимые минералы, витамины и белок для укрепления иммунитета детей, развития интеллекта и ускорения роста.
Проект был впервые опробован в Тибете в 2013 году и охватил все районы на уровне округа в 2016 году. Верхний возрастной предел был повышен с двух до трех лет в 2019 году. По данным комиссии, все больше родителей постепенно принимают пакеты после того, как они доказали свою эффективность в обеспечении питанием.