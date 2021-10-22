Лхаса, Китай, 22 октября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. По данным местных властей, Тибетский автономный район на юго-западе Китая продвинул вперед программу по улучшению питания младенцев и детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет для содействия их здоровому росту, сообщает 20 октября агентство Синьуха.

Николай Рерих. Тибет. Монастырь в горах

За первые семь месяцев 2021 года регион предоставил бесплатные пакеты питания для более чем 89 000 детей, сообщила региональная комиссия здравоохранения, добавив, что 74% из них эффективно использовали пакеты, что выше, чем год назад. Пакеты содержат пищевую добавку, которая включает в себя необходимые минералы, витамины и белок для укрепления иммунитета детей, развития интеллекта и ускорения роста.

Проект был впервые опробован в Тибете в 2013 году и охватил все районы на уровне округа в 2016 году. Верхний возрастной предел был повышен с двух до трех лет в 2019 году. По данным комиссии, все больше родителей постепенно принимают пакеты после того, как они доказали свою эффективность в обеспечении питанием.