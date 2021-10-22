Пекин, 22 октября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. Органам здравоохранения по всему Китаю было предложено подготовиться к холодам с приближением зимы, согласно недавнему уведомлению Национальной комиссии здравоохранения КНР, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Холод

Следует усилить надзор и инспекцию ключевых отраслей промышленности, которые связаны с операциями при низких температурах или в холодную погоду, говорится в уведомлении, в котором перечислены меры по обеспечению отопительного и сушильного оборудования и комнат отдыха, а также ограничению рабочего времени на открытом воздухе.

В нем также подчеркивалась необходимость защиты работающих женщин от холода и чрезвычайных планов проведения крупномасштабных тестирований на новый коронавирус в зимний период.