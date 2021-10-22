Пекин, 22 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Энтузиастов в сфере науки Китая в Пекине ждет недельная выставка, посвященная основным научным достижениям Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По словам организаторов, на выставке будет представлено более 1500 единиц оборудования и моделей, демонстрирующих достижения Китая в области научных и технологических инноваций в течение 13-й Пятилетки (2016−2020).

Среди них китайская космическая станция, марсоход, лунный зонд «Чанъэ-5», спутниковый телескоп с модуляцией жесткого рентгеновского излучения, глубоководный пилотируемый подводный аппарат «Фэньдоучжэ» и высокоскоростной поезд на магнитной подвеске со скоростью передвижения 600 км/ч.

Мероприятие в Выставочном зале Пекина совместно спонсируется Министерством науки и техники, Национальной комиссией по реформам и развитию и муниципальным правительством Пекина.