Магадан, 22 октября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. В Магадане полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 21 октября вручил колымчанам государственные награды и благодарственные письма от президента РФ Владимира Путина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства.

Пресс-служба правительства Магаданской области Юрий Трутнев в Магадане

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За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, медалью Луки Крымского отмечена фельдшер-лаборант ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Магаданской области» Татьяна Клименко (стаж работы более 28 лет).

Благодарственным письмом за личный вклад в реализацию политики государства на Дальнем Востоке и добросовестное исполнение служебных обязанностей отмечена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области Светлана Корсунская (стаж работы 26 лет).

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность почётное звание «Заслуженный художник Российской Федерации» присвоено члену правления Магаданской областной организации всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Алексею Вербицкому. С 1992 года он принимал участие в различных выставках в России и за рубежом. Художник является как продолжателем традиций резьбы чукотских и колымских мастеров, так и создает авторские работы.

За большой вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период пандемии коронавируса благодарность президента объявлена воспитателю детского дома Ольге Коноваловой (стаж работы 44 года).

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин своим указом присвоил государственные награды 13 жителям Дальнего Востока.