Челябинск, 22 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. В арбитраж Челябинской области от налоговой службы поступил банкротный иск, ответчиком по которому выступает ООО «Завод златоустовских металлоконструкций». Претензии к крупному предприятию Златоуста пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Creative-commons-images.com Банкротство

Иск от межрайонной инспекции ФНС РФ №21 по области поступил в суд 15 октября 2021 года, а 18 октября заявитель подал ходатайство о приобщении к делу дополнительных документов. Основанием для подачи иска заявлен долг в размере 54 794 984,08 рубля. В качестве арбитражного управляющего предложен участник ассоциации «Евразия».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в декабре 2011 года. С конца июня 2021 года обязанности директора исполняет Елена Колемаскина. Завод с августа 2021 года на 92,4% принадлежит ПАО «Челябэнергосбыт» и на 7,6% с июня 2021 года — ООО «Стандартпрофиль». Уставный капитал — более 247 млн рублей. Средняя численность работников — свыше 350 человек.