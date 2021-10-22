Пекин, 22 октября, 2021, 03:28 — ИА Регнум. Согласно первому отчету страны о развитии образования среди пожилых людей, число мест в китайских университетах для пожилых людей к концу 2019 года превысило 10,88 миллиона, сообщает агентство Синьхуа.

Виктория Роготнева. photosight.ru Старик. Китай

Более 80% студентов среди пожилых были моложе 70 лет. Люди в возрасте от 60 до 69 лет составляли около 50% от общего их числа, что является самой высокой долей среди всех возрастных групп, говорится в докладе, опубликованном Китайской ассоциацией университетов для пожилых людей.

За исключением обучения в кампусе, цифровое онлайн-образование превратилось в жизненно важную образовательную платформу для пожилых людей. Неполная статистика показала, что в 2019 году в Китае насчитывалось более 6000 школ, предоставляющих услуги дистанционного образования для пожилых людей, что примерно в шесть раз больше, чем в 2017 году.