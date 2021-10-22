Пекин, 22 октября, 2021, 03:26 — ИА Регнум. Согласно синей книге, к концу 2020 года Китай выпустил в общей сложности 8,98 млрд банковских карт, сообщает агентство Синьхуа.

lcb Банковские карты

Транзакции на сумму 792,8 трлн юаней ($123,24 трлн) были совершены с помощью банковских карт в прошлом году, что на 3,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в синей книге, опубликованной Банковской ассоциацией Китая. В 2020 году в Китае было выпущено в общей сложности 450 млн банковских карт, что на 5,3% больше, чем годом ранее.

К концу прошлого года непогашенный остаток средств по банковским картам составил 7,91 трлн юаней, увеличившись на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, говорится в документе.