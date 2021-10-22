Пекин, 22 октября, 2021, 03:23 — ИА Регнум. Продажи 22 ведущих китайских производителей погрузчиков выросли на 14,2% в годовом исчислении до 112 401 единицы в первые три квартала 2021 года, свидетельствуют данные Китайской ассоциации строительной техники, передает агентство Синьхуа.

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Продажи погрузчиков в прошлом месяце составили 9601 единицу, что на 16,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За этот период на зарубежный рынок было экспортировано около 25 952 погрузчиков, что на 51,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в сентябре экспорт погрузчиков подскочил на 19,6% в годовом исчислении до 2872 единиц.

Индекс деловой активности для производственного сектора Китая составил 49,6 пункта в сентябре, снизившись с 50,1 пункта в августе, показали данные Национального бюро статистики КНР.