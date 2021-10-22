Пекин, 22 октября, 2021, 03:19 — ИА Регнум. Согласно недавнему отраслевому отчету, китайский рынок мобильных игр зафиксировал рост выручки в третьем квартале этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Выручка от продаж на рынке достигла около 55,5 млрд юаней (около $8,6 млрд) в период с июля по сентябрь, увеличившись на 9,09% в годовом исчислении, говорится в отчете, опубликованном CNG, исследовательским институтом игровой индустрии. Однако выручка снизилась на 0,85% по сравнению со вторым кварталом, говорится в отчете.

Сектор мобильных игр страны также расширил свое присутствие на зарубежном рынке за три месяца. Выручка от зарубежных продаж мобильных игр, разработанных в Китае, составила около $5 млрд в период с июля по сентябрь, увеличившись на 12,77% по сравнению со вторым кварталом.