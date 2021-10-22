Пекин, 22 октября, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Мебельный сектор Китая продемонстрировал устойчивый рост в первые восемь месяцев года, свидетельствуют данные Министерства промышленности и информационных технологий страны, передает агентство Синьхуа.

Aerodesign2000.ru Предметы мебели

По данным министерства, за этот период операционная выручка отрасли увеличилась на 21,3% в годовом исчислении до 494,04 млрд юаней (около $76,7 млрд). Совокупная прибыль за этот период достигла 25,83 млрд юаней, что на 27% больше, чем годом ранее, сообщило министерство.

Согласно данным, за первые восемь месяцев было произведено в общей сложности 706,64 млн единиц предметов мебели, что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.