Пекин, 22 октября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Совокупный оборот основного внебиржевого фондового рынка Китая в этом году достиг 152,5 млрд юаней (около $23,7 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Шанхайская фондовая биржа

Национальная биржа акций и котировок (NEEQ), также известная как «новый третий совет директоров», зарегистрировала оборот в размере 5,88 млрд юаней за неделю транзакций, охватывающую период с 11 по 15 октября. По состоянию 15 октября в совете директоров насчитывается 7254 компании.

Запущенный в 2013 году, совет стремится предложить малым и средним предприятиям новый канал финансирования с низкими затратами и простыми процедурами листинга.