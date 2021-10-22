Пекин, 22 октября, 2021, 03:13 — ИА Регнум. Экономика Китая продолжила стабильное восстановление в первые три квартала этого года, при этом основные показатели оставались в разумных пределах, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

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Валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 9,8% в годовом исчислении за первые три квартала, в результате чего средний рост за период за последние два года составил 5,2%, показали данные Национального бюро статистики КНР. В третьем квартале ВВП страны вырос на 4,9% в годовом исчислении, что медленнее, чем рост на уровне 18,3% в 1 квартале и на 7,9% во 2 квартале.

Другие основные экономические показатели показали продолжающееся улучшение по всем направлениям, при этом розничные продажи потребительских товаров выросли на 16,4% в годовом исчислении в первые три квартала этого года.

Объем промышленного производства с добавленной стоимостью в Китае вырос на 11,8% в годовом исчислении за первые три квартала, в то время как инвестиции в основной капитал выросли на 7,3% в годовом исчислении за этот период. Уровень безработицы в городах страны в сентябре составил 4,9%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.