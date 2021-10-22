Пекин, 22 октября, 2021, 03:10 — ИА Регнум. Инвестиции в основной капитал Китая (FAI) выросли на 7,3% в годовом исчислении за первые девять месяцев этого года, показали в понедельник данные Национального бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

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По данным NBS, за первые три квартала инвестиции в основной капитал составили более 39,78 трлн юаней (около $6,19 трлн). По сравнению с уровнем 2019 года рост FAI за этот период составил 7,7%. Средний рост за два года составил 3,8%.

Инвестиции частного сектора выросли на 9,8% в годовом исчислении до почти 22,75 трлн юаней за первые три квартала, показали данные NBS.