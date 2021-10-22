Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 25 января 2022 года начнёт рассмотрение иска Центрального банка РФ о ликвидации жилищного накопительного кооператива «Апрель». Иск подан к четырём физлицам и самому юрлицу, передаёт ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Претензии Банка России в лице Северо-Западного главного управления ЦБ РФ поступили в суд 11 октября 2021 года. Дело принял судья Чекунов. Ответчики, помимо кооператива, — Алена Коренева,Любовь Костюнина,Надежда Мунтян и Юлия Горелова. Детали пока не сообщались.

По данным ЕГРЮЛ, кооператив был создан в июне 2018 года. В том же году получил лицензию. Руководитель — Юлия Горелова. В ее активе — участие в создании еще одного схожего кооператива «Элитный», которым руководит Юрий Павлов.