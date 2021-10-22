Магадан, 22 октября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время рабочего визита на Колыму 21 октября посетил строительную площадку комплексной жилищной застройки территории района Гороховое поле, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Магаданской области Юрий Трутнев в Магадане

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«Проект по застройке Горохового поля ничем не отличается от проектов, которые представляют застройщики в Москве. Жители могут увидеть проектировочные решения, ознакомиться с тем, как будут выглядеть квартиры, выбрать вариант дизайна. Продуманы конструкции дворов. Это делается для того, чтобы город становился удобным для людей», — отметил Юрий Трутнев.

В районе Горохового поля на берегу реки Магаданки в будущем появится 204 тыс. кв. метров жилья. Реализация проекта позволит расселить аварийный жилищный фонд Магаданской области общей площадью 192,9 тыс. кв. метров. На строительной площадке работает около 200 человек, и штат рабочих будет увеличиваться до 500 человек.

Срок ввода домов первой очереди запланирован на четвертый квартал 2023 года. Завершение объектов строительства второй очереди — середина 2024 года. В перспективе рассматривается и третья очередь строительства.

Магаданская область одной из первых на Дальнем Востоке внедряет пилотный проект реализации стандарта комплексного развития территорий, разработанного Фондом ДОМ. РФ совместно с КБ «Стрелка» и Минстроем РФ.

По итогам осмотра Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития вместе с правительством Колымы представить предложения по снижению стоимости квадратного метра в регионе.

«Наша задача не просто построить жилье, а построить его по приемлемым ценам», — акцентировал полпред.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Трутнев 21 октября прибыл в Магадан с рабочей поездкой для проверки реализации национальных проектов и государственных программ, направленных на улучшение качества жизни жителей.