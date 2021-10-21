Магадан, 22 октября, 2021, 02:53 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 21 октября прибыл в Магадан с рабочей поездкой для проверки реализации национальных проектов и государственных программ, направленных на улучшение качества жизни жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба мэрии Магадана Магадан раскинулся на берегу бухты Нагаева

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На стройплощадке жилищного комплекса «Гороховое поле» полпред оценил подготовку к строительству первой очереди жилого комплекса, осмотрел макет микрорайона в шоу-руме.

На территории рыбного терминала Магаданского морского торгового порта ознакомился с ходом работ по утилизации затонувших судов в бухте Нагаева. Очистка акватории идёт по поручению главы правительства РФ Михаила Мишустина.

На участке Портового шоссе Юрий Трутнев оценил проведенные работы по берегоукреплению и реконструкции участка дороги, которые выполнены при поддержке Минвостокразвития РФ в рамках единой субсидии.

Полпред президента обсудил с губернатором Колымы Сергеем Носовым вопросы социально-экономического развития регина, а также провёл ряд совещаний, в том числе по ситуации в здравоохранении на Дальнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев находился с 18 по 20 октября с рабочей поездкой в Хабаровском крае. По итогам работы он дал ряд поручений.