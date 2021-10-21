Веллингтон, 22 октября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксировали сейсмологи у побережья Новой Зеландии, сообщает новозеландская служба Geonet.

Zeml.info Землетрясение

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался возле города Таумарунуи на Северном острове. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 210 километров. Отмечается, что подземные толчки ощутили более 25 тыс. человек по всему острову. По предварительным данным, пострадавших не было. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае. Его очаг находился в 92 километрах от города Синьюань на глубине десяти километров. Пострадавших не было.