Южно-Сахалинск, 22 октября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. На Сахалине после ДТП с участием служебного автомобиля полиции возбуждено уголовное дело в отношении водителя грузовой автоцистерны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

ДТП

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха. Водитель грузовой автоцистерны выезжал задним ходом со второстепенной дороги и совершил столкновение с автомобилем ДПС по Макаровскому городскому округу, который ехал по главной дороге. Один из сотрудников полиции получил травмы, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Амурской области не справился с управлением во время гололёда и вылетел на встречную полосу. В ДТП пострадал инспектор ГИБДД, повреждена служебная машина, написал 21 октября телеграм-канал AmurMash.