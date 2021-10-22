Вашингтон, , 02:46 — REGNUM Деятельность России в северной Атлантике, Балтийском море и ряде других регионов мира стала одной из тем встречи министров обороны США и Дании Ллойда Остина и Трине Брамсена, 21 октября сообщили в пресс-службе Пентагона.

Ллойд Остин

Мероприятие прошло в Брюсселе. Участника разговора выразили обеспокоенность по поводу вопросов, касающихся трансатлантической безопасности. Кроме того, Остин и Брамсен обсудили пути развития оборонного сотрудничества США и Дании, а также договорились продолжать «тесное взаимодействие по общим приоритетам во всем мире».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Ллойд Остин и грузинский министр обороны Джуаншер Бурчуладзе подписали соглашение об усилении обороноспособности и возможностей сдерживания для Грузии.

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