Денвер, США, 22 октября, 2021, 02:19 — ИА Регнум. Обнаруженные в национальном парке останки мужчины были опознаны сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США как принадлежащие Брайану Лондри — жениху таинственно исчезнувшей девушки. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба отделения ФБР округа Денвер на странице в Twitter.

Jo Naylor Убийство

«Сравнение стоматологических записей подтвердило, что человеческие останки, найденные в Мемориальном заповеднике Т. Мабри Карлтона — младшего в экологическом парке Мьяккахатчи-Крик, принадлежат Брайану Лондри», — сказано в заявлении ФБР.

Лодри был женихом 22-летней Габриэль (Габби) Петито, которая бесследно исчезла во время совместной туристической поездки с ним. Родители девушки объявили её в розыск после того, как она не выходила на связь в течение двух недель. Во время последнего разговора с матерью девушка рассказывала ей о планах вместе с женихом посетить Гранд-Титон и Йеллоустоун.

Об исчезновении девушки писали практически все американские СМИ. Впоследствии тело девушки с признаками насильственной смерти было найдено в лесу рядом с национальным парком. Жених Габриэль никак не комментировал произошедшее, а затем отбыл в неизвестном направлении и был объявлен в федеральный розыск. Лондри был основным подозреваемым в убийстве девушки, но оснований для задержания у полиции не было.