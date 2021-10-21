Москва, 22 октября, 2021, 02:09 — ИА Регнум. В России за минувшие сутки ликвидировали 19 природных пожаров общей площадью 1689 гектаров, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

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«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 21.10.2021 в России лесопожарными силами ликвидировано 19 лесных пожаров на площади 1689 га», — отметили в ведомстве.

К 22 октября на российской территории остались 14 очагов возгораний общей площадью 476 гектаров, их ликвидация продолжается. В частности, лесные пожары продолжат действовать в Свердловской области, Хабаровском, Алтайском, Забайкальском краях, а также в Еврейской автономной области.

В ликвидации возгораний задействованы 821 человек личного состава и 151 единица спецтехники. Также ведомство привлекло воздушные суда для мониторинга лесопожарной обстановки.