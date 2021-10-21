Бишкек, 22 октября, 2021, 02:07 — ИА Регнум. Жители Киргизии тратят слишком много на мобильную связь — оборот средств сотовых операторов достигает 20 млрд сомов (более 16,7 млрд рублей) в год. Об этом заявил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на заседании республиканского совета глав органов местного самоуправления.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР «Меня терзают смутные сомнения»

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«В шутку можно сказать, что население тратит столь огромную сумму на сплетни по телефону. Зачастую создается ощущение, что мобильник нужен людям не для работы, а для того, чтобы очернить кого-нибудь», — отмечает высокопоставленный чиновник.

Также он сообщил, что на выплату социальных пособий из бюджета ежегодно выделяется 7,5 млрд сомов (6,3 млрд рублей).

«Мы хотим знать, тратят ли граждане эти деньги на продовольствие и одежду или же на смартфоны и мобильную связь — чтобы решить, стоит ли увеличивать размеры пособий», — подчеркнул Жапаров.

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