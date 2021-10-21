Кабул, 22 октября, 2021, 02:05 — ИА Регнум. Взрыв произошел на электростанции к северо-западу от афганской столицы Кабула, оставив город без света. Об этом 21 октября сообщила на своем сайте Государственная энергетическая корпорация Афганистана (DABS).

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В результате ЧП отключилась линия электропередачи. Кроме Кабула, электричества лишились и ряд провинций республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября телеканал TOLO News со ссылкой на DABS передал о том, что долги Афганистана за электроэнергию перед соседними странами составили около $62 млн.