Нижний Новгород, 22 октября, 2021, 02:03 — ИА Регнум. Роспотребнадзор попросил правительство Нижегородкой области ввести QR-коды для посещения кафе и торговых центров. Об этом написал телеграм-канал NiMash.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кодов на входе

По данным авторов канала, «управление федеральной службы обратилось с документом в правительство области».

«Если рекомендации примут, то для жителей без прививки или отвода будут закрыты общепит и торговые центры. В кино, театрах, фитнес-клубах правила уже действуют. Решение о введении новых ковид-ограничений могут принять уже в ближайшее время», — пишет NiMash.

ИА REGNUM напоминает, что за минувшие сутки 40 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 7325 человек.