Калининград, 22 октября, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Более 30 деревьев повалил сильный шторм в Калининграде. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

По предварительным данным, деревья упали в 30−35 местах, повредив дома, автомобили и оборвав линии электропередачи. На места падения деревьев выезжают ремонтные бригады, в ряде мест последствия падений деревьев уже устранены.

Пострадавших из-за удара стихии в городе и области нет. В администрации города отметили, что стараются выезжать на все аварийные ситуации и оперативно устранять их.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии дамбы в Санкт-Петербурге из-за надвигающегося шторма и угрозы наводнения.