Пекин, 22 октября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Китай готов принять верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, однако призывает не превращать официальный визит в «расследование нарушений», заявил постоянный представитель КНР в организации Чжан Цзюнь в ходе выступления.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

«У нас есть действующее приглашение для Мишель Бачелет. Мы поддерживали хорошие рабочие отношения с Управлением верховного комиссара ООН по правам человека», — заявил он.

При этом дипломат подчеркнул, что визит не должен носить политического характера или превращаться в расследование нарушений. По мнению Цжан Цзюня, поездка комиссара должна проходить в дружественном ключе.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Китай обратился с призывом проверить случаи гибели мирных жителей Афганистана из-за действий армии США. По мнению китайских дипломатов, Вашингтон не должен избежать ответственности за гибель простых афганцев.