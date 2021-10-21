Москва, 22 октября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара в 12-этажном жилом доме в районе Бирюлёво Западное на юге Москве, 21 октября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по российской столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Тушение пожара

Горели две квартиры на седьмом этаже. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 16 человек, из них двое детей. Пожар ликвидирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Самаре произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Из здания эвакуировали 45 человек.

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