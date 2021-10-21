При пожаре в доме на юге Москвы погиб один человек
Москва, 22 октября, 2021, 01:29 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате пожара в 12-этажном жилом доме в районе Бирюлёво Западное на юге Москве, 21 октября сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по российской столице.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тушение пожара
Горели две квартиры на седьмом этаже. Общая площадь пожара составила 35 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 16 человек, из них двое детей. Пожар ликвидирован.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Самаре произошел пожар в одной из квартир многоэтажного дома. Из здания эвакуировали 45 человек.
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