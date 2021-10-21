Лондон, 22 октября, 2021, 01:19 — ИА Регнум. Ночь в больнице провела королева Великобритании Елизавета II. Об этом 21 октября сообщает Sky News.

Королева Великобритании Елизавета II

Отмечается, что королева последовала совету врачей отдохнуть несколько дней и отправилась в частную больницу короля Эдуарда VII в центре Лондона. Перед госпитализацией королева отменила свой визит в Северную Ирландию.

Уточняется, что Елизавета II прибыла в больницу 20 октября, а уже на следующий день, 21 октября, она вернулась в Виндзорский замок «и остаётся в хорошем настроении». Отмечается, что посещение королевой больницы не имеет никакого отношения к COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приёме в Виндзорском замке по случаю проведения в Лондоне Глобального инвестиционного саммита с участием представителей крупного бизнеса и политических деятелей. Елизавета II во время приёма поприветствовала миллиардера, бизнесмена и филантропа Билла Гейтса.