Катманду, 22 октября, 2021, 01:08 — ИА Регнум. Не менее 101 человека стали жертвами наводнений и схода оползней в Непале, сообщает агентство Синьхуа.

Непал

Отмечается, что еще 40 человек получили различные травмы, еще 35 числятся пропавшими без вести. Из зоны бедствия власти эвакуировали более четырех тысяч жителей в безопасные районы. В пострадавших районах Непала продолжаются поисково-спасательные операции.

Также в министерстве сельского хозяйства Непала начали оценку ущерба, причиненного сильными ливнями. По данным ведомства, пока размер ущерба оценивается в $8,3 млн.

Власти Непала решили выделить семьям погибших по 200 тыс. рупий ($1667). Также компенсации получат жители, потерявшие свои жилища от стихийных бедствий.