Кингстон, 22 октября, 2021, 01:06 — ИА Регнум. Одного из подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза задержали на территории Ямайки, 21 октября сообщил портал juno7 со ссылкой на источники в гаитянской полиции.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 Арест

Речь идет о гражданине Колумбии Марио Антонио Паласиосе. В сообщении нет информации по поводу передачи подозреваемого властям Гаити.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября издание Prensa Latina написало о том, что вдова Жовенеля Моиза Мартин Моиз пообещала ответить на все вопросы гаитянских судебных органов, включая дела, не связанные с убийством ее супруга.