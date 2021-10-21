Астана, 22 октября, 2021, 00:55 — ИА Регнум. По итогам состоявшихся 21 октября в Нур-Султане расширенных плановых казахстанско-белорусских консультаций помощник казахстанского президента, секретарь совбеза Асет Исекешев и госсекретарь белорусского совбеза Александр Вольфович подписали план сотрудничества между аппаратами совбезов на 2022−2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

(сс) jtstewart Нур-Султан

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным аспектам безопасности и взаимодействию в данной сфере, — сказано в официальном сообщении. — Были обсуждены перспективы сотрудничества в военной и военно-технической сфере, рассмотрены новые вызовы в области кибербезопасности и по другим направлениям. С учетом продолжения глобальной пандемии коронавирусной инфекции в повестку консультаций был включен вопрос о системе управления биологической безопасностью в новых реалиях».

В официальном сообщении сказано также, что совбезы Казахстана и Белоруссии «представили свои подходы к организации деятельности по оценке рисков национальной безопасности».

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