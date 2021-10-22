Нью-Йорк, США, , 00:55 — REGNUM Попытки американской стороны втянуть Тайвань в войну не отвечают ничьим интересам, не выиграют от этого и Соединённые Штаты, заявил 21 октября на брифинге постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«США иногда предпринимают действия, которые ведут ситуацию в опасном направлении. США должны прекратить такую практику. Никто не заинтересован во ввязывании Тайваня в войну. Не думаю, что США получат что-то от этого», — сказал китайский дипломат.

Чжан Цзюнь напомнил, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, что признано на международном уровне, и любые попытки США изменить такое положение дел никогда не увенчаются успехом.

В начале октября 2020 года официальные лица в США выразили обеспокоенность «провокационной» военной активностью Китая возле Тайваня. Тогда представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США продолжат поддерживать «друзей и союзников, продвигать процветание, безопасность и ценности, а также углублять связи с демократическим Тайванем».

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