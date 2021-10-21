Москва, 22 октября, 2021, 00:51 — ИА Регнум. В течение недели 50 самолётов-разведчиков и летательных аппаратов иностранных государств вели разведку у границ России. Об этом 21 октября сообщает газета «Красная звезда».

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

За прошедшую неделю российские радиолокационные станции обнаружили 36 самолетов-разведчиков и 14 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств.

Из состава дежурных сил ПВО трижды поднимались истребители, чтобы предупредить нарушение воздушных границ Российской Федерации. Полёты всех иностранных воздушных судов проходили под контролем радиолокационных систем РФ. Нарушений государственной границы России допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России испытали новый звуковой обнаружитель беспилотников.