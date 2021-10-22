Минск, , 00:46 — REGNUM Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне саммита ЕС заявила о готовности принудить официальный Минск «прекратить так действовать». Она заявила 21 октября, что Александр Лукашенко получит от ЕС единый «единый и очень сильный ответ».

Урсула фон дер Ляйен

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель также пообещал «привлечь к ответственности руководство Белоруссии», которое «использует мигрантов как оружие, подталкивая к границам Польши и Прибалтики».

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В таком же духе высказались официальные представителя ряда стран ЕС. В частности, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении обсудить на саммите Евросоюза такие санкции, которые заставят официальный Минск прекратить «гибридную акцию» против ЕС — «торговлю людьми», нелегальными мигрантами, которые через Белоруссию устремились в более благополучные страны.