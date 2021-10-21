Санкт-Петербург, 22 октября, 2021, 00:46 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля «Фольксваген-Кедди» в Санкт-Петербурге 21 октября, сообщили в пресс-службе МЧС России

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

Погибшим является водитель минивэна. Также пострадали 9 из 13 человек, находившихся в автобусе на момент ДТП. Восемь из них были направлены в больницу, а еще один — отказался от госпитализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября на 187-м километре трассы М-7 «Волга» во Владимирской области столкнулись автобус и грузовой автомобиль. Погибли по меньшей мере четыре человека и шестеро пострадали.