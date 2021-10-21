Вашингтон, 22 октября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не получило достоверных данных о тайном обогащении урана в Иране, заявил 21 октября глава этой организации Рафаэль Гросси в ходе брифинга в вашингтонском центре Стимсона.

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«У меня нет никакой информации о том, что они этим занимаются», — сказал он.

Стимсон добавил, что не сомневается в возможности МАГАТЭ адекватно отслеживать ситуацию в Иране, если этому не препятствуют. Он подчеркнул также, что с высоким доверием относится к способности инспекционной комиссии знать о происходящем на объектах в Иране.

Ранее в Вашингтоне прошла встреча Рафаэля Гросси с американским госсекретарём Энтони Блинкеном. На ней стороны обсудили необходимость выполнения Ираном «своих обязательств и обязанностей по контролю в ядерной деятельности, прекращения связанных с ядерной сферой провокаций».