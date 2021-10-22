Баку, , 00:35 — REGNUM Во вторник 19 октября при посредничестве России власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России, сообщает Министерство обороны РФ. «Сегодня, 19 октября, при посредничестве российской стороны власти Азербайджана освободили пятерых армянских пленных, которые доставлены в Ереван на самолете ВКС России», — говорится в сообщении.

Баку Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что переговоры по их возвращению проводили заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий Российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенант Геннадий Анашкин. «Российская сторона продолжит работу по обеспечению выполнения положений трехстороннего Соглашения о прекращении вооруженного конфликта», — добавляется в сообщении.

Азербайджанцы в социальных сетях разделились в мнениях относительно этого события.

@mira020202: мы ещё Лачинскую ГЭС отдали им, чтоб они делали ремонт

М.Рена: Их надо демонстрировать в суде, где эти древнейшие говорят об издевательстве над пленными.

Niemand: В книгу рекордов Гиннеса по гуманности попадём.

Niki_Riki: Какого черта? Что взамен?

Aynura Zeynalova: Если отпустили, значит что-то мощное получим взамен. Не за красивые же глаза отпустили. А какие люди сопровождали…

Ахмад Бекчанов: Взамен ничего не будет, зря не жди ничего, просто Алиев дрожит от Гааги и трибунала, скоро его ждет то же, что и Саддама Хусейна и Каддафи, он же от них недалек, тоже диктатор и неправильный чувак.

Məlahət Osmanlı: Русские активизировались перед встречей МГ ОБСЕ.

Маис Аждаров: Где наши пленные, выходит, наша армия брала в плен армян, а армяне расстреливали наших военных, то бишь в плен не брали, хм…

В популярном среди азербайджанцев телеграм-канале UDudaka пишут:

Admin: Спокойно, кончилась халява. За просто так никого не возвращают. Что-то сорвано взамен. Что-то оооочень серьезное. Что — пока не говорят, но настроение у decision-makers хорошее.

J G: Ослабляют позицию Армении в межсуде (долгая история) выпустив 5-х скорее всего невиновных ни в чем (кроме того, что оказались в армянской армии) пленных. А что за кулисами — не знаю. Возможно, коридорные проблески. И почему Мурадов? Если РФ, то есть обмен на что-то. Иначе Грузия или кто-то еще нейтральный или демократический последовал бы.

Фархад Маммадов пишет в своем телеграм-канале Мнение ФМ: По моему мнению, выступление Пашиняна на саммите СНГ по разблокировке, в особенности, упоминание ж/д и автомобильной дороги из основной части Азербайджана в Нахичевань, и есть причина выдачи диверсантов. Завтра в Москве межправкомиссия, на которой как раз и объявят об этом.

Narmin Oguz @N_a_r_a 20 _20: Какими рычагами давления на нас они пользуются, не знаю. А мы никак не можем добиться от них выполнения всех пунктов соглашения, подписанного в день капитуляции.

Ilakha Safarova: В данный момент полным ходом идёт демаркация границ и подготовка к открытию коммуникаций. Армения не сопротивляется — просто процесс не афишируют. За это наши и поощряют их) скоро народ Армении ждут сюрпризы.

Soldr: Зачем Россия возвращает, пусть возвращают те, кто на митинге недавно ходил с оскорблениями в адрес России. Хоть делом займутся, а не оскорблениями.

Faxraddin Aliyev: В скором времени начнётся демаркация и делимитация границ, признание территории друг друга, Пашинян, Алиев и Путин это месяц назад подтвердили после встречи в Москве будет дан старт.

Aspandar: Читаем внимательно, а не фантазируем «пятеро армянских пленных…». Я не спорю о том, кто они и как там оказались. Я обращаю внимание, что Алиев сказал, что все пленные переданы. Пашинян, к слову — мы передали все карты… врут все, увы… «верить нельзя никому — Мюллер».

Гуля Зейналов: Очень зря, их не вернуть, а менять надо, или пусть очистят минные поля, сколько нужно играть благодетеля

Саладдин Мамедалиев соглашается с предыдущим комментатором:

салад дин мамедалиев: правильно! И.В. Сталин заставил немцев строить наши города

Burgoz: Они убили нашего солдата, и спустя пару дней мы возвращаем 5 армян. как это работает?

Пользователь под ником Др. Правда объясняет:Doctor True: Не в этом дело. Армяне намекают, что готовы к мирным инициативам. Это слова. Азербайджан показывает в ответ, что тоже готов. И возвращает пятерых. Это дела. Мяч у армян. Они должны слова подкрепить делом.

Шахин Иманов считает, что это действие приведет к миру между азербайджанцами и армянами:

Шахин Иманов: Всё правильно, пора заканчивать эту войну, пусть будет мир!