Порт-о-Пренс, 22 октября, 2021, 00:21 — ИА Регнум. Решение уйти в отставку принял руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль из-за роста насилия и числа похищений людей в стране, 21 октября сообщил портал Haiti 24.

(сс) Alex Proimos Полиция Гаити

18 октября в республике началась общенациональная забастовка по поводу проблем с преступностью и бандитизмом. Вместо Шарля главой полиции Гаити станет Франц Эльбе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в гаитянской столице Порт-о-Пренсе неизвестные похитили 17 христианских миссионеров и членов их семей, включая пятерых детей. 16 похищенных являются гражданами США, а еще один — подданным Канады. 17 октября было совершено покушение на премьер-министра Гаити Ариэля Анри, когда он направлялся на памятную церемонию в честь 215-й годовщины убийства национального героя страны Жан-Жака Дессалина.